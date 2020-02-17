Аргентина подякувала Україні за евакуацію аргентинців з Китаю разом із українцями
Міністерство закордонних справ Аргентини висловило вдячність Україні за лояльність української влади до евакуації з Уханя (Китай) громадян Аргентини разом із українцями, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Міністерство закордонних справ (Аргентини - ІФ) висловлює подяку уряду України за його щедрість і уряду Китаю за співпрацю", - йдеться в повідомленні.
Разом з тим, кількість аргентинців, які займуть місця в українському літаку з Уханя, у відомстві не уточнили.
Раніше міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1 + 1" повідомила, що українці авіарейсом з Уханя прибудуть в Україну 18 лютого, їх одразу помістять до лікарні на 14-денну ізоляцію.
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