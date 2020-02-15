ЗДОРОВ'Я НОВИНИУ Франції померла китайська туристка, яка була інфікована новим смертельним коронавірусом. Це перший подібний летальний випадок за межами Азії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Європі зафіксували першу смерть від коронавірусу
Туристка прибула до Франції 16 січня і перебувала в карантині у лікарні з 25 січня
Фото: з вільних джерел
Жертвою стала 80-річна жінка з китайської провінції Хубей, заявила міністерка охорони здоров'я Франції Агнес Бузин, повідомляє "Громадське".
Туристка прибула до Франції 16 січня і перебувала в карантині у лікарні з 25 січня.
Раніше за межами материкового Китаю було зафіксовано лише три смерті від коронавірусу - у Гонконгу, на Філіппінах та в Японії.
Зазначимо, що, за останніми даними, понад 67 тисяч людей інфіковані китайським коронавірусом, більше як 1,5 тисячі померли. Водночас понад 8 тисячам інфікованим вдалося успішно одужати.
Нагадаємо, що у Китаї зник журналіст, який висвітлював спалах коронавірусу.
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15 02 2020 13:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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