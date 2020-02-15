У Європі зафіксували першу смерть від коронавірусу

Туристка прибула до Франції 16 січня і перебувала в карантині у лікарні з 25 січня

У Франції померла китайська туристка, яка була інфікована новим смертельним коронавірусом. Це перший подібний летальний випадок за межами Азії.

Жертвою стала 80-річна жінка з китайської провінції Хубей, заявила міністерка охорони здоров'я Франції Агнес Бузин, повідомляє "Громадське".

Туристка прибула до Франції 16 січня і перебувала в карантині у лікарні з 25 січня.

Раніше за межами материкового Китаю було зафіксовано лише три смерті від коронавірусу - у Гонконгу, на Філіппінах та в Японії.

Зазначимо, що, за останніми даними, понад 67 тисяч людей інфіковані китайським коронавірусом, більше як 1,5 тисячі померли. Водночас понад 8 тисячам інфікованим вдалося успішно одужати.

Нагадаємо, що у Китаї зник журналіст, який висвітлював спалах коронавірусу.