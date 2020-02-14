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У Китаї зник журналіст, який висвітлював спалах коронавірусу

Чен Ціуші поїхав до міста Ухань з Пекіна 24 січня і знімав відеосюжети про спалах нового коронавірусу
У Китаї зник журналіст Чен Ціуші, який висвітлював спалах смертельного коронавірусу в країні.
У Китаї зник журналіст, який висвітлював спалах коронавірусу Фото:Twitter

Про це повідомляє Комітет захисту журналістів, повідомляє "Громадське".

Чен Ціуші поїхав до міста Ухань з Пекіна 24 січня і знімав відеосюжети про спалах нового коронавірусу. У них журналіст розповідав, що в місцевих лікарнях бракує ресурсів і вони намагаються впоратися з великою кількістю пацієнтів.

На YouTube-каналі журналіста 440 тисяч підписників та понад 250 тисяч підписників у Twitter.

6 лютого Чен Ціуші сказав своїм рідним, що планує розповісти про нову лікарню, яку побудували в Ухані, щоб розмістити частину хворих на коронавірус. Відтоді його не бачили і звісток від нього не було.

У Комітеті захисту журналістів вимагають від влади Уханя відповіді на запитання, чи утримує вона журналіста Чена Ціуші. І якщо це так, то його вимагають негайно звільнити.

Нагадаємо, що ЄС і Китай створили експертну групу для обміну інформацією про поширення коронавірусу

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14 02 2020 10:55
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