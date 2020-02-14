У Китаї зник журналіст, який висвітлював спалах коронавірусу
Про це повідомляє Комітет захисту журналістів, повідомляє "Громадське".
Чен Ціуші поїхав до міста Ухань з Пекіна 24 січня і знімав відеосюжети про спалах нового коронавірусу. У них журналіст розповідав, що в місцевих лікарнях бракує ресурсів і вони намагаються впоратися з великою кількістю пацієнтів.
На YouTube-каналі журналіста 440 тисяч підписників та понад 250 тисяч підписників у Twitter.
6 лютого Чен Ціуші сказав своїм рідним, що планує розповісти про нову лікарню, яку побудували в Ухані, щоб розмістити частину хворих на коронавірус. Відтоді його не бачили і звісток від нього не було.
У Комітеті захисту журналістів вимагають від влади Уханя відповіді на запитання, чи утримує вона журналіста Чена Ціуші. І якщо це так, то його вимагають негайно звільнити.
Нагадаємо, що ЄС і Китай створили експертну групу для обміну інформацією про поширення коронавірусу
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