Аргентинський суд видав ордер на арешт Мадуро

Окрім Мадуро арешт було видано і на міністра внутрішніх справ Діосдадо Кабельо.

Суд в Аргентині видав ордери на негайний арешт наказав президента Венесуели Ніколаса Мадуро і міністра внутрішніх справ Діосдадо Кабельо за можливі злочини проти людяності, скоєні проти дисидентів.

Про це повідомляє агенція AP.

В ухвалі суду зазначається, що доведеність того факту, що "у Венесуелі є систематичний план репресій, насильницького зникнення людей, тортур, вбивств та переслідувань щодо частини цивільного населення, розроблений як мінімум у 2014 році і чинний досі".

Суд, видаючи ордери на арешт, керувався принципом загальної юрисдикції, яка поширюється на злочини проти людяності.

Раніше Аргентина звернулась до Міжнародного кримінального суду з проханням видати ордер на арешт президента Венесуели Ніколаса Мадуро та інших лідерів керівників режиму.

Крім того, на початку вересня США конфіскували літак президента Венесуели.