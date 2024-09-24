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Аргентинський суд видав ордер на арешт Мадуро

24 вересня 2024, 19:38
Аргентинський суд видав ордер на арешт Мадуро
Фото з вільних джерел
Окрім Мадуро арешт було видано і на міністра внутрішніх справ Діосдадо Кабельо.

Суд в Аргентині видав ордери на негайний арешт наказав президента Венесуели Ніколаса Мадуро і міністра внутрішніх справ Діосдадо Кабельо за можливі злочини проти людяності, скоєні проти дисидентів. 

Про це повідомляє агенція AP.

В ухвалі суду зазначається, що доведеність того факту, що "у Венесуелі є систематичний план репресій, насильницького зникнення людей, тортур, вбивств та переслідувань щодо частини цивільного населення, розроблений як мінімум у 2014 році і чинний досі". 

Суд, видаючи ордери на арешт, керувався принципом загальної юрисдикції, яка поширюється на злочини проти людяності. 

Раніше Аргентина звернулась до Міжнародного кримінального суду з проханням видати ордер на арешт президента Венесуели Ніколаса Мадуро та інших лідерів керівників режиму. 

Крім того, на початку вересня США конфіскували літак президента Венесуели.

 

АргентинасудНіколас Мадуро

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