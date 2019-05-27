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Археологи знайшли у Британії давньоримське місто

"У британському графстві Кент поблизу автомагістралі до міста Невінгтон археологи нещодавно віднайшли не відоме раніше місто римської епохи площею у 18 акрів, що датується близько 43 роком нашої ери"
Британські археологи заявили, що відкопали в графстві Кент неподалік автомагістралі ціле римське місто, не відоме раніше.
Археологи знайшли у Британії давньоримське місто Фото: .independent.co.uk

"У британському графстві Кент поблизу автомагістралі до міста Невінгтон археологи нещодавно віднайшли не відоме раніше місто римської епохи площею у 18 акрів, що датується близько 43 роком нашої ери", - йдеться в повідомленні Independent.

Серед залишків цього римського поселення знайдено рідкісні монети, гончарні вироби та ювелірні прикраси. Окрім цього було знайдено сліди римської дороги шириною в 7 метрів, а також залишки стародавнього храму.

Британські історики й археологи стверджують, що це одна з найвизначніших знахідок на Британських островах, яка може пролити значно більше світла на античну історію Англії та графства Кент зокрема.

Нагадаємо, що в Іраку археологи знайшли місто, якому чотири тисячі років.

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27 05 2019 22:22
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