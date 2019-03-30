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В Іраку археологи знайшли місто, якому чотири тисячі років

У результаті розкопок було знайдено чимало унікальних артефактів – фундаменти будинків, таблички, посуд
Археологи знайшли в Іраку загублене місто Аккадської імперії XXIV – XXII століть до н.е.
В Іраку археологи знайшли місто, якому чотири тисячі років Фото: Укрінформ

У результаті розкопок було знайдено чимало унікальних артефактів – фундаменти будинків, таблички, посуд, повідомляє "Укрінформ".

Розкопки на цій території проводилися з 2012 по 2018 рік. Вони засвідчили, що на західному кордоні Месопотамії в ті часи існувала розвинена цивілізація: жителі займалися землеробством, вирощуючи різні культури, а також скотарством та активною торгівлею. 

На підтвердження цього говорять й інші знахідки археологів на цій території - зокрема,наконечники стріл, виготовлені з рідкісних на той час матеріалів, наприклад, обсидіану. Тоді його можна було доправити тільки з Анатолії, отже місто було досить заможним, аби собі це дозволити.

Нагадаємо, у затоці Абу-Кір, неподалік від гирла Нілу, вперше виявили торговий корабель древніх єгиптян, існування якого історики століттями ставили під сумнів.

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30 03 2019 22:55
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