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На дні Нілу знайшли корабель древніх єгиптян, описаний Геродотом

Правоту Геродота вдалося довести російському єгиптологу Олександру Бєлову
У затоці Абу-Кір, неподалік від гирла Нілу, вперше виявили торговий корабель древніх єгиптян, існування якого історики століттями ставили під сумнів.
На дні Нілу знайшли корабель древніх єгиптян, описаний Геродотом Фото: BBC

Перша згадка про судно оригінальної конструкції, яке місцеві жителі називали "баріс", зустрічається ще в "Історії" Геродота, який побував в Єгипті в V столітті до нашої ери, повідомляє BBC.

Давньогрецький історик досить докладно описав будову дивовижного корабля, але речових підтверджень його слів до останнього часу не було.

Правоту Геродота вдалося довести російському єгиптологу Олександру Бєлову. Він встановив, що виявлене археологами стародавнє судно, вік якого оцінюється приблизно в 2500 років, і є легендарний баріс.

Монографія росіянина "Корабель-17: баріс з Тонісу-Геракліона" вийшла у видавництві Оксфордського університету.

Нагадаємо, що в лютому археологи виявили в Єгипті майстерню епохи Нового царства

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18 03 2019 21:00
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