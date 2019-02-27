Археологи виявили в Єгипті майстерню епохи Нового царства
В майстерні була знайдена статуя кріосфінкса (істота з тілом лева і головою барана), повідомляє Ahram Online.
Довжина статуї склала п'ять метрів, висота – три метри, а ширина – 1,5 метра. На думку вчених, вона була створена за часів правління Аменхотепа ІІІ, представника XVIII династії (1391-1351 рік до нашої ери). Крім того, була виявлена також частина меншого кріосфінкса, який, імовірно, був виготовлений учнем під час тренування.
Фото: english.ahram.org.eg
Фото: english.ahram.org.eg
Вчені припускають, що обидві статуї збереглися в чорновому варіанті і були готові до транспортування, але більша з них розкололася навпіл. Пізніше вони опинилися похованими під шаром піску.
Також вчені знайшли в майстерні скульптуру урея (зображення богині-кобри Уаджіт), яка була деталлю головного убору фараонів. Дослідники припускають, що він мав увінчати голову більшого сфінкса. Виявлені були також незакінчена скульптура сокола і фрагменти обеліска.
Також, понад 40 мумій віком до 2300 років виявили в Єгипті. Науковці датували їх часами династії Птолемеїв.
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