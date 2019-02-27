Археологи виявили в Єгипті майстерню епохи Нового царства

Команда археологів зі Швеції та Єгипту виявила в Гебель ес-Сильсила майстерню з обробки пісковику епохи Нового царства (1550-1069 рік до нашої ери) і кілька стародавніх скульптур.

В майстерні була знайдена статуя кріосфінкса (істота з тілом лева і головою барана), повідомляє Ahram Online.

Довжина статуї склала п'ять метрів, висота – три метри, а ширина – 1,5 метра. На думку вчених, вона була створена за часів правління Аменхотепа ІІІ, представника XVIII династії (1391-1351 рік до нашої ери). Крім того, була виявлена також частина меншого кріосфінкса, який, імовірно, був виготовлений учнем під час тренування.



Фото: english.ahram.org.eg



Фото: english.ahram.org.eg

Вчені припускають, що обидві статуї збереглися в чорновому варіанті і були готові до транспортування, але більша з них розкололася навпіл. Пізніше вони опинилися похованими під шаром піску.

Також вчені знайшли в майстерні скульптуру урея (зображення богині-кобри Уаджіт), яка була деталлю головного убору фараонів. Дослідники припускають, що він мав увінчати голову більшого сфінкса. Виявлені були також незакінчена скульптура сокола і фрагменти обеліска.

Також, понад 40 мумій віком до 2300 років виявили в Єгипті. Науковці датували їх часами династії Птолемеїв.