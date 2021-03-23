Археологи знайшли в Китаї частину золотої маски, якій 3 тисячі років
Як передає CNN, розкопки відбувалися на археологічній пам'ятці бронзової доби Саньсіндуй, пише "Громадське". Розкопки на місцевості тривають ще з середини минулого століття.
Адміністрація національної культурної спадщини країни повідомила, що церемоніальна маска важить 280 грамів. Також вона виготовлена приблизно на 84% із золота. Крім маски також знайшли золоту фольгу, артефакти з бронзи, слонової кістки, нефриту.
Учені розповідають, що на цій місцевості до 316 року до нашої ери розташовувалося королівство Шу. Нові знахідки, імовірно, розкриють більше таємниць стародавньої держави.
Фото: Twitter CNN
Натомість у китайській соціальній мережі Weibo користувачі почали створювати меми зі знайденою маскою. Як пише BBC, частину маски приєднують на фото до облич попзірок, а також домальовують на власний розсуд ту частину маски, якої не вистачає.
До жартів у мережі долучився навіть музей Саньсіндуй, де й відбуваються розкопки. Музей опублікував знімок, на якому біля маски домалював пунктиром голову ведмедя.
Видання вказує, що археологічні знахідки не вперше стають мемами в мережі. Так, у серпні 2020 року в Китаї знайшли артефакти, які користувачам нагадали голови свиней із гри Angry Birds.
Нагадаємо, що на сході Китаю знайшли поселення, якому понад 5 тисяч років
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