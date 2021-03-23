Археологи знайшли в Китаї частину золотої маски, якій 3 тисячі років

Також науковці виявили інші артефакти з бронзи та слонової кістки

Під час розкопок у китайській провінції Сичуань археологи знайшли частину золотої маски, якій приблизно три тисячі років.

Як передає CNN, розкопки відбувалися на археологічній пам'ятці бронзової доби Саньсіндуй, пише "Громадське". Розкопки на місцевості тривають ще з середини минулого століття.

Адміністрація національної культурної спадщини країни повідомила, що церемоніальна маска важить 280 грамів. Також вона виготовлена приблизно на 84% із золота. Крім маски також знайшли золоту фольгу, артефакти з бронзи, слонової кістки, нефриту.

Учені розповідають, що на цій місцевості до 316 року до нашої ери розташовувалося королівство Шу. Нові знахідки, імовірно, розкриють більше таємниць стародавньої держави.

Фото: Twitter CNN

Натомість у китайській соціальній мережі Weibo користувачі почали створювати меми зі знайденою маскою. Як пише BBC, частину маски приєднують на фото до облич попзірок, а також домальовують на власний розсуд ту частину маски, якої не вистачає. До жартів у мережі долучився навіть музей Саньсіндуй, де й відбуваються розкопки. Музей опублікував знімок, на якому біля маски домалював пунктиром голову ведмедя. Видання вказує, що археологічні знахідки не вперше стають мемами в мережі. Так, у серпні 2020 року в Китаї знайшли артефакти, які користувачам нагадали голови свиней із гри Angry Birds.

Нагадаємо, що на сході Китаю знайшли поселення, якому понад 5 тисяч років