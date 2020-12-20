На сході Китаю знайшли поселення, якому понад 5 тисяч років

Виявлені найдавніші культурні реліквії, в основному, належать до 4-го періода археологічної культури неоліту Хемуду

Археологи виявили на сході Китаю поселення, історія якого налічує більше 5000 років.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Інститут культурної спадщини міста Нінбо (східна провінція Чжецзян), передає "Укрінформ".

Як зазначається, загальна площа поселення складає близько 18 тис. кв. м. Під час розкопок було знайдено місцезнаходження будівель різних часів, зольні ями, печі, криниці та огорожі, а також понад 600 виробів з фарфору, кераміки, каменю, нефриту, бронзи, дерева та кістки.

"Виявлені найдавніші культурні реліквії, в основному, належать до 4-го періода археологічної культури неоліту Хемуду, культурам Лянчжу, Гуанфулінь і Мацяо", - йдеться у повідомленні.

Гуанфулінь - це культура пізнього неоліту в районі озера Тайху. До теперішнього моменту знайдено менше 10 поселень цієї культури, зазначають вчені.

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