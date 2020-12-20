На сході Китаю знайшли поселення, якому понад 5 тисяч років
Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Інститут культурної спадщини міста Нінбо (східна провінція Чжецзян), передає "Укрінформ".
Як зазначається, загальна площа поселення складає близько 18 тис. кв. м. Під час розкопок було знайдено місцезнаходження будівель різних часів, зольні ями, печі, криниці та огорожі, а також понад 600 виробів з фарфору, кераміки, каменю, нефриту, бронзи, дерева та кістки.
"Виявлені найдавніші культурні реліквії, в основному, належать до 4-го періода археологічної культури неоліту Хемуду, культурам Лянчжу, Гуанфулінь і Мацяо", - йдеться у повідомленні.
Гуанфулінь - це культура пізнього неоліту в районі озера Тайху. До теперішнього моменту знайдено менше 10 поселень цієї культури, зазначають вчені.
Читайте також: Загублений єгипетський артефакт віком 5000 років випадково знайшовся в одному із університетів
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Загублений єгипетський артефакт віком 5000 років
- ВІДЕО Сьогодні відбудеться повне сонячне затемнення - єдине у 2020 році
- ВІДЕО У віці 89 років помер британський автор шпигунських романів Джон Ле Карре
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"