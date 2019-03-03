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Архієпископа Климента відпустили без складання протоколу

"Архієпископа Климента відпустили без складання протоколу. Він на волі!"
Російські силовики в окупованому Криму відпустили архієпископа Сімферопольського і Кримського Православної церкви України Климента без складання протоколу.
Архієпископа Климента відпустили без складання протоколу Фото:Twitter

Про це повідомив адвокат Микола Полозов у Twitter, інформує "Українська правда".

"Архієпископа Климента відпустили без складання протоколу. Він на волі!", - написав адвокат.

Незадовго до цього уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала в Facebook, що російська колега Тетяна Москалькова повідомила їй про відсутність порушень у діях архієпископа Климента.

"Щойно мені зателефонувала Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова. Вона повідомила, що у діях затриманного архієпископа Климента не виявлено жодних порушень. Тому о 20.00 за Київським часом його мають відпустити", - писала вона.

Пізніше Денісова додала, що Климента відпустили з Київського районного відділку поліції Сімферополя.

"Сподіваюся, що тепер він без перешкод доїде до ростовського СІЗО, щоб відвідати українського політв’язня Павла Гриба", - написала омбудсмен.

Нагадаємо, що на автобусному вокзалі анексованого Сімферополя затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Православної церкви України Климента. Його доставили в Центральне відділення поліції. Активіст Щекун зазначив, що Климент сьогодні мав виїхати до російського Ростова-на-Дону на побачення з українським політв'язнем Павлом Грибом.

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03 03 2019 21:24
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