На вокзалі анексованого Сімферополя затримали архієпископа ПЦУ Климента: доставили до райвідділу поліції

"Мене арештували в Сімферополі на автовокзалі. Я їхав у Ростов на суд"

На автобусному вокзалі анексованого Сімферополя затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Православної церкви України Климента. Його доставили в Центральне відділення поліції.

Про це повідомив активіст Андрій Щекун, з яким після затримання зв'язався безпосередньо архієпископ Климент, інформує "Громадське".

"Мене арештували в Сімферополі на автовокзалі. Я їхав у Ростов на суд", - повідомив Щекуну Климент.

Спершу архієпископа мала везти до Київського райвідділу, утім потім відвезли до Центрального.

Затримання також підтвердила Православна церква України.

"Станом на 12:15 київського часу зв‘язку із затриманим немає", - вказали в ПЦУ.

Активіст Щекун зазначив, що Климент сьогодні мав виїхати до російського Ростова-на-Дону на побачення з українським політв'язнем Павлом Грибом.

Нагадаємо, що у Чернівецькій області збори церковної громади, яка вирішила перейти з підпорядкування Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України, завершилися бійкою між двома священиками.