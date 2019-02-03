У Чернівецькій області двоє священиків побились через перехід церкви до ПЦУ

На зборах церковної громади жителі села ухвалили рішення про перехід. "За" проголосували 164 учасники із 192-ох

У Чернівецькій області збори церковної громади, яка вирішила перейти з підпорядкування Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України, завершилися бійкою між двома священиками.

Як повідомляє "Громадське", інцидент стався в селі Бережонка Вижницького району під час зборів парафії церкви Святого Апостола і євангеліста Іоанна Богослова.

За словами очевидців, на зборах церковної громади були присутні 192 жителі села. Рішення про перехід було ухвалене 164-ма голосами учасників зборів. Водночас, 18 осіб проголосували проти, а десятеро утримались.

Крім того, на збори також приїхали прихильники УПЦ МП з сусідніх сіл — Замостя, Мілієве, Коритне, які виступили проти переходу церкви до ПЦУ. Під час зібрання парафії виник конфлікт між священиком церкви Івана Богослова отцем Миколаєм та благочинним Вижницького району Іллею Кнігніцьким.

Отець Миколай звинуватив благочинного в тому, що він навмисне підбурює людей і є розкольником. Пізніше він ударив Іллю Кнігніцького, внаслідок чого той отримав травми обличчя.

У свою чергу, у поліції області повідомили, що звернення щодо інциденту зареєстроване в Журналі єдиного обліку. Наразі поліцейські проводить перевірку інформації, встановлюють обставини та учасників інциденту.

Нагадаємо, що 23 лютого у Міністерстві культури повідомили, що близько 340 парафій Української православної церкви Московського патріархату перейшли до новоствореної Православної церкви України.