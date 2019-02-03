У Чернівецькій області двоє священиків побились через перехід церкви до ПЦУ
Як повідомляє "Громадське", інцидент стався в селі Бережонка Вижницького району під час зборів парафії церкви Святого Апостола і євангеліста Іоанна Богослова.
За словами очевидців, на зборах церковної громади були присутні 192 жителі села. Рішення про перехід було ухвалене 164-ма голосами учасників зборів. Водночас, 18 осіб проголосували проти, а десятеро утримались.
Крім того, на збори також приїхали прихильники УПЦ МП з сусідніх сіл — Замостя, Мілієве, Коритне, які виступили проти переходу церкви до ПЦУ. Під час зібрання парафії виник конфлікт між священиком церкви Івана Богослова отцем Миколаєм та благочинним Вижницького району Іллею Кнігніцьким.
Отець Миколай звинуватив благочинного в тому, що він навмисне підбурює людей і є розкольником. Пізніше він ударив Іллю Кнігніцького, внаслідок чого той отримав травми обличчя.
У свою чергу, у поліції області повідомили, що звернення щодо інциденту зареєстроване в Журналі єдиного обліку. Наразі поліцейські проводить перевірку інформації, встановлюють обставини та учасників інциденту.
Нагадаємо, що 23 лютого у Міністерстві культури повідомили, що близько 340 парафій Української православної церкви Московського патріархату перейшли до новоствореної Православної церкви України.
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