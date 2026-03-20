Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Зеленський про смерть Філарета: велика втрата для українців

20 березня 2026, 16:54
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Президент підкреслив, що Філарет був сильною особистістю та відданим захисником української церкви.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку зі смертю почесного патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, назвавши його великою втратою для українського народу.

Про це заявив Зеленський в Telegram.

Президент підкреслив, що Філарет був сильною особистістю та відданим захисником української церкви, її самостійності та державності. Зеленський зазначив, що внесок патріарха у розбудову помісної церкви завжди буде шанований українцями, а його енергія, характер і сміливість сприяли багатьом здобуткам України.

Зеленський також повідомив, що спілкувався з Митрополитом Епіфанієм, висловивши співчуття йому та всім православним вірянам.

Похорон патріарха Філарета попередньо запланований на неділю, 22 березня, у Володимирському соборі, де він служив та який був його резиденцією. Остаточне рішення щодо чину поховання та місця поховання має ухвалити Синод. Колишній прессекретар патріарха Андрій Ковальов зазначив, що сам Філарет неодноразово висловлював бажання бути похованим саме у Володимирському соборі.

Смерть патріарха стала значущою втратою для православної спільноти та всіх українців, для яких він залишився символом стійкості й духовної незалежності.

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється