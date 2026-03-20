Зеленський про смерть Філарета: велика втрата для українців

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку зі смертю почесного патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, назвавши його великою втратою для українського народу.

Про це заявив Зеленський в Telegram.

Президент підкреслив, що Філарет був сильною особистістю та відданим захисником української церкви, її самостійності та державності. Зеленський зазначив, що внесок патріарха у розбудову помісної церкви завжди буде шанований українцями, а його енергія, характер і сміливість сприяли багатьом здобуткам України.

Зеленський також повідомив, що спілкувався з Митрополитом Епіфанієм, висловивши співчуття йому та всім православним вірянам.

Похорон патріарха Філарета попередньо запланований на неділю, 22 березня, у Володимирському соборі, де він служив та який був його резиденцією. Остаточне рішення щодо чину поховання та місця поховання має ухвалити Синод. Колишній прессекретар патріарха Андрій Ковальов зазначив, що сам Філарет неодноразово висловлював бажання бути похованим саме у Володимирському соборі.

Смерть патріарха стала значущою втратою для православної спільноти та всіх українців, для яких він залишився символом стійкості й духовної незалежності.