У Мінкульті заявили, що вже 340 парафій перейшли до ПЦУ
"На сьогодні ми фіксуємо уже близько 350 довершених процесів зміни підпорядкування з УПЦ МП до ПЦУ, десь близько 340 вже точно є документально зафіксованих.
Я маю на увазі, поки що не всі ці переходи отримали завершення і юридичне оформлення на рівні документів, але я маю на увазі всі випадки, коли відбулися збори релігійної громади, де було засвідчено цей процес, коли віруючі зібралися, оформили, належно зафіксували", - зазначив Юраш у ефірі "5 каналу".
"Але я впевнений, що процес стримується штучно і в найближчі місяці, думаю, матимемо набагато динамічніші тенденції", - підкреслив він.
Відповідаючи на питання ведучого, наскільки швидко переходять парафії і якими є фактори, які ще стримують, представник Мінкульту заявив, що "задіяно дуже багато зовнішніх механізмів, які націлені на те, щоб не дозволити максимальній кількості парафій влитися в ПЦУ".
"З одного боку, зовнішні чинники намагаються переконати українське духовенство на парафіях в тому, що немає визнання з боку інших церков, бо визнав тільки Константинополь, а церквам назовні говорять, що немає процесів об'єднання і парафії не хочуть іти, тому не треба визнавати. Словом, треба зсередини розривати це коло", - розповів Юраш.
Він також наголосив, що є чимало спекуляцій. Одна з них - що нібито зміну підпорядкування церкви можуть ініціювати 10-15 осіб, які є найближчими до священика, і є намагання дати саме цим людям право приймати рішення щодо функціонування майбутньої громади.
Нагадаємо, що голова СБУ Василь Грицак заявив, що спецслужби Росії вчиняють напади на храми і залякують священиків УПЦ МП з метою дестабілізації ситуації в Україні напередодні виборів.
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