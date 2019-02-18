За підпалами храмів в Україні стоять російські спецслужби, - Грицак

За словами очільника СБУ, нещодавні напади на культові споруди УПЦ МП було організовано з території окупованого Донбасу

Російські спецслужби почали акції з підпалу храмів і залякування священиків в Україні.

Про це заявив глава СБУ Василь Грицак під час координаційної наради правоохоронних органів, інформує "112 Україна".

"Я можу ствердно сказати, що напади на культові споруди УПЦ МП було організовано з території окупованого Донбасу, але у нас є підтверджені дані про те, що плани з дестабілізації або розіграшу релігійного фактору в Україні узгоджувалися з ФСБ РФ безпосередньо в Ростовській області", - зазначив він.

Нагадаємо, що в Запоріжжі затримали трьох осіб – двох виконавців та організатора – при спробі підпалити храм УПЦ МП у Дніпровському районі міста 16 лютого.