CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Запоріжжі затримали трьох осіб – двох виконавців та організатора – при спробі підпалити храм УПЦ МП у Дніпровському районі міста 16 лютого.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Запоріжжі затримали трьох людей при спробі підпалу храму УПЦ МП
"Інші деталі у відомстві обіцяють повідомити в понеділок, 18 лютого, під час спеціального брифінгу голови СБУ в Києві"
Фото: unian.net
Інформацію щодо інциденту в Запоріжжі підтвердили у Службі безпеки України, повідомляє "Радіо свобода".
"Інші деталі у відомстві обіцяють повідомити в понеділок, 18 лютого, під час спеціального брифінгу голови СБУ в Києві", - зазначає видання.
Наразі відкрите провадження за 258 статтею Кримінального кодексу України – терористичний акт.
Повідомляється, що правоохоронці перевіряють імовірну причетність затриманих осіб до інших схожих випадків у регіоні.
Нагадаємо, що у Кривому Розі невідомі підпалили двері храму Вознесіння Господнього та обмалювали стіни написами "14/88".
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17 02 2019 21:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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