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У Запоріжжі затримали трьох людей при спробі підпалу храму УПЦ МП

"Інші деталі у відомстві обіцяють повідомити в понеділок, 18 лютого, під час спеціального брифінгу голови СБУ в Києві"
У Запоріжжі затримали трьох осіб – двох виконавців та організатора – при спробі підпалити храм УПЦ МП у Дніпровському районі міста 16 лютого.
У Запоріжжі затримали трьох людей при спробі підпалу храму УПЦ МП Фото: unian.net

Інформацію щодо інциденту в Запоріжжі підтвердили у Службі безпеки України, повідомляє "Радіо свобода".

"Інші деталі у відомстві обіцяють повідомити в понеділок, 18 лютого, під час спеціального брифінгу голови СБУ в Києві", - зазначає видання.

Наразі відкрите провадження за 258 статтею Кримінального кодексу України – терористичний акт.

Повідомляється, що правоохоронці перевіряють імовірну причетність затриманих осіб до інших схожих випадків у регіоні.

Нагадаємо, що у Кривому Розі невідомі підпалили двері храму Вознесіння Господнього та обмалювали стіни написами "14/88".

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17 02 2019 21:58
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