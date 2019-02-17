У Запоріжжі затримали трьох людей при спробі підпалу храму УПЦ МП

"Інші деталі у відомстві обіцяють повідомити в понеділок, 18 лютого, під час спеціального брифінгу голови СБУ в Києві"

У Запоріжжі затримали трьох осіб – двох виконавців та організатора – при спробі підпалити храм УПЦ МП у Дніпровському районі міста 16 лютого.

Інформацію щодо інциденту в Запоріжжі підтвердили у Службі безпеки України, повідомляє "Радіо свобода".

"Інші деталі у відомстві обіцяють повідомити в понеділок, 18 лютого, під час спеціального брифінгу голови СБУ в Києві", - зазначає видання.

Наразі відкрите провадження за 258 статтею Кримінального кодексу України – терористичний акт.

Повідомляється, що правоохоронці перевіряють імовірну причетність затриманих осіб до інших схожих випадків у регіоні.

Нагадаємо, що у Кривому Розі невідомі підпалили двері храму Вознесіння Господнього та обмалювали стіни написами "14/88".