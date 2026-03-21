21 березня 2026, 20:15
В УПЦ КП обрали наступника Філарета
Фото: Одеська Єпархія УПЦ Київського Патріархату / Facebook
Архієреї церкви заявили про обрання Никодима новим головою УПЦ КП.

Після смерті патріарха Філарета Українську православну церкву Київського патріархату (УПЦ КП) очолить архієпископ Сумський і Охтирський Никодим (Володимир Кобзар).

Про це йдеться у відео, яке новообраний патріарх опублікував у Facebook. 

Сім архієреїв УПЦ КП в суботу, 21 березня, заявили про обрання Никодима новим головою церкви в результаті онлайн-голосування. Акт обрання проголосили на позачерговому засіданні архиєрейського собору УПЦ КП. 

Також Никодим оприлюднив спільну заяву архієреїв УПЦ КП, підписану Никодимом. У ній вони засудили керівництво Православної церкви України (ПЦУ), яке всупереч висловленій волі "силовим методом, безбожно, забрало тіло Святійшого Патріарха Філарета з лікарні та перевезло його до Михайлівського собору для відспівування" та заявили про намір "зберегти Українську Православну Церкву Київського Патріархату як незалежну духовну інституцію, без наміру входження до будь-яких інших церковних структур". 
 
"Ми, архієреї УПЦ КП, не визнаємо жодного документа чи заповіту, який можливо буде опубліковано керівництвом ПЦУ після поховання Святійшого Патріарха Філарета, а також документів чи заповітів, підписаних таємно, окрім духовного заповіту Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, який був публічно складений у Володимирівському кафедральному Патріаршому соборі м. Києва 19.10.2025 року в присутності єпископів УПЦ КП та офіційно опублікований на сайті Патріархії УПЦ КП", – йдеться в заяві. 
ПЦУ

