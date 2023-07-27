ПЦУ офіційно перейшла на новоюліанський календар

Православна церква України офіційно затвердила перехід на новоюліанський календар з 1 вересня цього року.

Про це повідомляє Укрінформ.

Відповідне рішення священники ухвалили під час Помісного Собору Православної Церкви України, що відбувся у Софії Київській.

"З 1 вересня цього року Православна церква України офіційно переходить на новоюліанський календар. Календарна комісія нашої церкви вже підготувала відповідний календар, щоб з практичного боку не було жодних перешкод", - заявив митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Він додав, що зараз ми побачили, відчули та зрозуміли, що віряни готові до зміни календаря.

Рішення про перехід на новоюліанський календар було ухвалено на Архієрейському соборі ще в травні цього року.