ПЦУ переходить на Новоюліанський календар

Архієрейський собор Православної церкви України сьогодні має ухвалити рішення щодо переходу на новий календар.

Сьогодні відбулося засідання Синоду, під час якого обговорювалося календарне питання.

Про це повідомила пресслужба ПЦУ.

"Синод заслухав повідомлення митрополита Київського і всієї України Епіфанія про календарне питання та пропозиції з цього приводу, які після обговорення були затверджені для розгляду Архієрейським собором Православної церкви України”, - пише пресслужба ПЦУ.

Рішення щодо переходу ПЦУ на Новоюліанський календар має бути ухвалене сьогодні за результатами засідання Архієрейського собору.

Пізніше перехід має схвалити помісний собор церкви в кінці липня.

Після ухвалення рішення з 1 вересня цього року віряни почнуть відзначати релігійні свята за новим календарем: Різдво святкуватимуть 25 грудня, а не 7 січня, День Святого Миколая 6 грудня, а не 19 грудня, Водохреще 6 січня, а не 18.

Водночас дата святкування Великодня лишиться старою.