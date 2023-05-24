ПЦУ переходить на Новоюліанський календар
Сьогодні відбулося засідання Синоду, під час якого обговорювалося календарне питання.
Про це повідомила пресслужба ПЦУ.
"Синод заслухав повідомлення митрополита Київського і всієї України Епіфанія про календарне питання та пропозиції з цього приводу, які після обговорення були затверджені для розгляду Архієрейським собором Православної церкви України”, - пише пресслужба ПЦУ.
Рішення щодо переходу ПЦУ на Новоюліанський календар має бути ухвалене сьогодні за результатами засідання Архієрейського собору.
Пізніше перехід має схвалити помісний собор церкви в кінці липня.
Після ухвалення рішення з 1 вересня цього року віряни почнуть відзначати релігійні свята за новим календарем: Різдво святкуватимуть 25 грудня, а не 7 січня, День Святого Миколая 6 грудня, а не 19 грудня, Водохреще 6 січня, а не 18.
Водночас дата святкування Великодня лишиться старою.