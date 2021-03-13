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АРМА минулого року передало в управління активів на майже ₴2 мільярди

У 2020 році АРМА передало в управління найбільші активи, наприклад, "Український медіахолдинг"
Минулого року Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, (АРМА) передало в управління активи із загальною оцінною вартістю майже 2 млрд грн.
АРМА минулого року передало в управління активів на майже ₴2 мільярди Фото: Укрінформ

Про це під час пресконференції повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови АРМА Віталій Сигидин, передає кореспондент Укрінформу.

"АРМА підібрало управителів на активи вартістю майже 2 млрд грн. Це за минулий рік. А загалом управляються активи на загальну суму понад 3 млрд гривень", - сказав Сигидин.

За його словами, у 2020 році АРМА передало в управління найбільші активи, наприклад, "Український медіахолдинг".

Також Сигидин повідомив, що за минулий рік агентство розшукало цінні папери, частки у статутних капіталах компаній на суму близько 32 млрд грн. Також АРМА розшукало майже 50 тис. таких активів, як нерухоме майно, майнові права, техніка.

АРМА у 2020 році перерахувало до державного бюджету 15,7 млн грн. Розмір депозитного портфеля агентства у 2020 році становив 540 млн грн, нарахування за ним - 53 млн грн.

Станом на 2020 рік, у Реєстр арештованих активів внесено 2 888 записів.

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