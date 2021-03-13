АРМА минулого року передало в управління активів на майже ₴2 мільярди
Про це під час пресконференції повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови АРМА Віталій Сигидин, передає кореспондент Укрінформу.
"АРМА підібрало управителів на активи вартістю майже 2 млрд грн. Це за минулий рік. А загалом управляються активи на загальну суму понад 3 млрд гривень", - сказав Сигидин.
За його словами, у 2020 році АРМА передало в управління найбільші активи, наприклад, "Український медіахолдинг".
Також Сигидин повідомив, що за минулий рік агентство розшукало цінні папери, частки у статутних капіталах компаній на суму близько 32 млрд грн. Також АРМА розшукало майже 50 тис. таких активів, як нерухоме майно, майнові права, техніка.
АРМА у 2020 році перерахувало до державного бюджету 15,7 млн грн. Розмір депозитного портфеля агентства у 2020 році становив 540 млн грн, нарахування за ним - 53 млн грн.
Станом на 2020 рік, у Реєстр арештованих активів внесено 2 888 записів.
Читайте також: Створення Бюро економічної безпеки: яка позиція бізнес-асоціацій
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків
- ВІДЕО Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку - Зеленський
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам