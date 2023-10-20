Армії рф не вистачає резервів, їх знищують ЗСУ – ISW

Збройні сили України завдавали російським військам великих втрат на багатьох критично важливих ділянках лінії фронту.

Про це йдеться в щоденному звіті ISW.

ЗСУ проводять наступальні операції, щоб виснажити обмежені резерви окупаційних військ, але при цьому захисники максимально зберігають власні резерви.

"російським військовим значною мірою не вистачає високоякісних резервів, які вони щосили намагаються створити. За словами експертів, ЗСУ вступали у бій проти переважаючих сил ворога, але завдавали йому великих втрат на багатьох критично важливих ділянках лінії фронту", - йдеться в звіті.

Також експерт Королівського інституту збройних сил Джек Уотлінг заявив, що доти, доки українські сили можуть продовжувати завдавати високого рівня втрат російським військам, стає можливим придушувати здатність росії навчати достатню кількість нових військ.

Крім того, в ISW вважають, що українські дії на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються масштабними, ніж тактичні рейди, які були раніше.

Геолокаційні кадри вказують на те, що ЗСУ зберігають присутність вздовж берегової лінії Дніпра і біля Антонівського залізничного мосту, незважаючи на контратаки росіян.

Російські джерела обговорюють масштабніші українські наземні операції на лівому березі Херсонської області.

Так російський військовий блогер, який ініціював російську дискусію про українські штурми на східному березі, заявив що дві українські диверсійно-розвідувальні групи української морської піхотної бригади переправилися через річку Дніпро, розбили російські війська в цьому районі і завоювали плацдарм в селі Кринки (30 км від м. Херсона).

Блогер стверджувє, що російська піхота контратакувала та відтіснила українські сили до околиць села, але зазначив, що українські війська все ще контролюють деякі будинки в Кринках і чекають на підкріплення в цьому районі.

Інший військовий блогер рф заявив, що українські війська в атаках на Кринки використали більше живої сили, ніж у попередніх атаках.

Глава окупаційної влади Херсонської області Володимир Сальдо, сказав, що росіянам вдалося відкинути українські війська з району Пойма-Піщанівка-Підстепне до берега річки Дніпро та до позицій під Антонівським залізничним мостом, де, як вони стверджують, українські сили намагаються відпочити і перегрупуватися під постійними авіаційними та артилерійськими ударами росії.

Генштаб України визнав операції ЗСУ на східному березі і повідомив, що російська авіація завдала ударів по Піщанівці, маючи на увазі, що українські сили діють в місті.

Раніше ISW заявив, що російські наступальні операції в районі Авдіївки провалилися.