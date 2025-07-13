Армія Естонії вперше провела стрільби з HIMARS

Системи прибули в країну цієї весни.

Вперше естонські військові провели бойові стрільби з американських реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Про це повідомляє естонський мовник ERR.

Перші бойові стрільби з РСЗВ HIMARS відьулись цієї п’ятниці на естонському острові Сааремаа.

Системи ППО прибули в країну цієї весни після кількох місяців підготовки.

Військові з Естонії сказали, що усі ракети успішно вразили морські цілі на відстані до 15 км - їхній розмір можна порівняти зі звичайним відром.

"Так, вони працюють! Сьогодні Сили оборони Естонії вперше провели навчання з використанням власних систем HIMARS", - заявили в естонському Міноборони.

Раніше у відомстві оголосили, що Естонія готова прийняти винищувачі союзників з ядерним озброєнням.