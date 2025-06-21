Армія Ізраїлю ліквідувала іранського командира, який відповідав за запуск дронів
Цахал ліквідував командира Корпусу вартових ісламської революції Ірану, відповідального за запуски безпілотників.
Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю.
"Вчора ВПС Ізраїлю завдали удару і знищили Амінпура Джудакі, командира другої бригади БПЛА ВПС КВІР", - заявили в ізраїльській армії.
Іранський командир організовував запуски дронів у бік Ізраїлю із району Ахваз на південному заході Ірану.
"Джудакі взяв на себе ключову роль в операціях після ліквідації командувача ВПС КСІР Тахера Фура 13 червня", - додали у Цахал.
Нагадаємо, що чотири дні тому Ізраїль ліквідував нового начальника іранського Генштабу.