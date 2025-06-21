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Армія Ізраїлю ліквідувала іранського командира, який відповідав за запуск дронів

21 червня 2025, 11:39
Армія Ізраїлю ліквідувала іранського командира, який відповідав за запуск дронів
Фото: УНН
Він взяв на себе ключову роль в операціях після ліквідації свого попередника.

Цахал ліквідував командира Корпусу вартових ісламської революції Ірану, відповідального за запуски безпілотників. 

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю.

"Вчора ВПС Ізраїлю завдали удару і знищили Амінпура Джудакі, командира другої бригади БПЛА ВПС КВІР", - заявили в ізраїльській армії. 

Іранський командир організовував запуски дронів у бік Ізраїлю із району Ахваз на південному заході Ірану.

"Джудакі взяв на себе ключову роль в операціях після ліквідації командувача ВПС КСІР Тахера Фура 13 червня", - додали у Цахал. 

Нагадаємо, що чотири дні тому Ізраїль ліквідував нового начальника іранського Генштабу.

 

ІранвійнаІзраїль

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