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Армія Китаю має готуватися до справжніх бойових дій - Сі Цзіньпін

Генеральний секретар ЦК Комуністичної партії Китаю заявив, що необхідно твердо дотримуватися шляхів втілення раніше визначених цілей військової реформи
Армія Китаю має готуватися до справжніх бойових дій - Сі Цзіньпін Фото: з вільного доступу

Лідер Китаю Сі Цзіньпін оголосив, що народна визвольна армія КНР має готуватись до участі у справжніх бойових діях.

Про це повідомляє агентство "Сіньхуа".

Згідно з повідомленням, у Пекіні відбувся семінар із нацоборони та військової реформи. Учасниками стали члени Політбюро ЦК Комуністичної партії Китаю. Сі Цзіньпін, який також перебуває на посаді голови Центральної військової ради КНР, скерував учасникам семінару низку вказівок.
 
В одній із вказівок китайського лідера йдеться, що збройні сили країни мають "зосередитися на підготовці до участі у справжніх бойових діях".
 
Сі Цзіньпін також заявив, що необхідно твердо дотримуватися шляхів втілення раніше визначених цілей військової реформи.
 

Нагадаємо, раніше в МЗС Китаю прокоментували оголошення в росії часткової мобілізації. У відомстві закликали Україну та росію знайти спосіб мирного врегулювання війни.

 

 

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21 09 2022 17:42
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