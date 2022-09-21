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Китай закликає до діалогу після нових погроз путіна

Міністерство закордонних справ Китаю закликало всі сторони до діалогу та консультацій, щоб знайти спосіб вирішити питання безпеки після того, як президент рф попередив Захід про те, що він назвав "ядерним шантажем".
Китай закликає до діалогу після нових погроз путіна Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє Reuters.

Позиція Пекіна щодо України є послідовною та чіткою, заявив на брифінгу для ЗМІ речник МЗС Китаю Ван Веньбінь.

Нагадаємо, сьогодні президент рф звернувся до росіян, оголосивши про початок часткової мобілізації в РФ. 

Раніше повідомлялось, що секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов назвав оголошення часткової мобілізації в росії планом путіна з утилізації громадян рф.

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21 09 2022 13:53
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