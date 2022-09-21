НОВИНИСекретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов назвав оголошення часткової мобілізації в росії планом путіна з утилізації громадян рф.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Керівництво росії фактично представило план "утилізації росіян" - Данілов
Олексій Данілов Фото: Укрінформ
Про це він написав у своєму Twitter.
"Щодо останніх заяв. План Путіна "Бермудський трикутник" – комплексна програма утилізації росіян: ухилення від мобілізації – в’язниця – ПВК "Вагнер". Далі: український фронт – ліквідація – "Біла лада", - заявив він.
Раніше повідомлялось, що у відповідь на путінську мобілізацію Україна розвиватимеме "Армію дронів".
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21 09 2022 12:33 МЕДІА
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