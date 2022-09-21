Керівництво росії фактично представило план "утилізації росіян" - Данілов

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов назвав оголошення часткової мобілізації в росії планом путіна з утилізації громадян рф.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Щодо останніх заяв. План Путіна "Бермудський трикутник" – комплексна програма утилізації росіян: ухилення від мобілізації – в’язниця – ПВК "Вагнер". Далі: український фронт – ліквідація – "Біла лада", - заявив він.

Раніше повідомлялось, що у відповідь на путінську мобілізацію Україна розвиватимеме "Армію дронів".