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У відповідь на путінську мобілізацію ми розвиватимемо "Армію дронів" – міністр

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у відповідь на "часткову мобілізацію" росіян на війну, яку оголосив Володимир Путін, оголосив, що його діджитал-команда буде зміцнювати "армію дронів".
У відповідь на путінську мобілізацію ми розвиватимемо "Армію дронів" – міністр

Про це міністр написав у Telegram.

"Путін оголосив часткову мобілізацію та активізацію військової промисловості. Шойгу каже, що мобілізують 300 000 людей. Враховуючи те, що вони постійно брешуть, то, швидше за все, мобілізують ще більше… Наша ж команда ще більше приділятиме уваги проєкту "Армія дронів", щоб забезпечувати ЗСУ сучасними ефективними безпілотниками. На кожного мобілізованого та танк у рф має бути кілька бойових снарядів для дронів у нас", - заявив він.

Федоров висловив упевненість, що всі українські технологічні компанії мають сфокусуватися на розвитку технологій у military-tech. 

"Нам потрібно бути ще більш інноваційними, швидкими та гнучкими. Віримо, підтримуємо ЗСУ та розвиваємо технології", – додав міністр.

Раніше повідомлялось, що міністр оборони рф назвав мету мобілізації.

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21 09 2022 11:00
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