Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна готує технології боротьби з реактивними дронами – Мінцифри

11 липня 2025, 16:09
Україна готує технології боротьби з реактивними дронами – Мінцифри
Фото: Укрінформ
Віцепрем’єр зазначив, що технологія, яка використовується для перехоплювачів, буде змінюватися, оскільки росія запускає реактивні дрони.
В України є технічні рішення щодо виробництва перехоплювачів дронів, які допомагають щоночі збивати десятки ворожих цілей. Наразі виробники працюють над технологіями проти реактивних дронів.
 
Про це заявив віцепрем’єр - міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна.
 
"Рішення щодо перехоплювачів дронів знайдені, і це не одна компанія. Але тут процес за масштабуванням, є перші контракти підписані і партнери допомагають з перехоплювачами", - сказав Федоров в рамках конференції з відновлення у Римі.
 
За його словами, зараз люди, які займається міжнародною допомогою, якраз сфокусовані на ці контракти.
 
Віцепрем’єр зазначив, що технологія, яка використовується для перехоплювачів, буде змінюватися, оскільки росія запускає реактивні дрони.
 
"Наскільки встигнуть діючі компанії адаптуватися - це питання, вони вже над цим працюють. Але, можливо, буде додаткова програма для стимулювання розвитку перехоплювачів. І ми це з партнерами зробимо - є також ініціатива по захисту неба, в рамках цієї ініціативи ми можемо разом шукати рішення. Тому що щодня щось змінюється на полі бою", - додав Федоров.

 

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський наказав запустити повноцінну систему перехоплення ворожих БпЛА, що летять на Київ

війна в Україніросія окупантимінцифри

Останні матеріали

Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Cуспільство
Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 липня 2025, 14:27
Сі переймає
Політика
Сі переймає "доктрину путіна". Допомога Україні поставить хрест на зазіханнях обох – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 липня 2025, 11:28
Україна не потребує відновлення. Вона потребує порятунку – Марк Чемпіон
Політика
Україна не потребує відновлення. Вона потребує порятунку – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 11 липня 2025, 08:08
Курдський гамбіт Ердогана. Чи виправдає себе його ставка на курдів? – Politico
Політика
Курдський гамбіт Ердогана. Чи виправдає себе його ставка на курдів? – Politico
Переклад iPress – 10 липня 2025, 14:40
Епоха тигра, а не страуса. Як має реагувати Європа на російську загрозу – Стівен Бланк
Політика
Епоха тигра, а не страуса. Як має реагувати Європа на російську загрозу – Стівен Бланк
Переклад iPress – 10 липня 2025, 11:27
Бачення європейської безпеки починається в Україні. Європейська візія перемоги – Джек Вотлінг
Політика
Бачення європейської безпеки починається в Україні. Європейська візія перемоги – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 10 липня 2025, 07:56
Приглушений червоний відблиск ракет. Україна погано захищена, але ще гірше – неготовність Європи – Едвард Лукас
Технології
Приглушений червоний відблиск ракет. Україна погано захищена, але ще гірше – неготовність Європи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 09 липня 2025, 14:56
Архіпелаг ГУЛАГ Трампа. Трудова експлуатація у концтаборах не може стати нормою – Тімоті Снайдер
Політика
Архіпелаг ГУЛАГ Трампа. Трудова експлуатація у концтаборах не може стати нормою – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 липня 2025, 11:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється