Київ запускає систему перехоплення ворожих дронів

На це буде виділено 260 мільйонів гривень.

Президент України Володимир Зеленський наказав запустити повноцінну систему перехоплення ворожих БпЛА, що летять на Київ.

Про це в Telegram-каналі повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"На реалізацію ініціативи буде виділено 260 мільйонів гривень. Ці кошти підуть не просто на закупівлю техніки, а на створення ефективної системи реагування", - йдеться в дописі.

Він додав, що столиця залучає більше коштів для реалізації масштабного проєкту "Чисте небо", який передбачає захист повітряного простору за допомогою вітчизняних дронів-перехоплювачів.

Мова йде про розгортання центру підготовки операторів - це спеціалізована структура, де проходитимуть навчання фахівці з управління дронами-перехоплювачами; формування додаткових мобільних підрозділів, які нестимуть чергування у Києві та на підступах до міста.

"За кілька місяців пілотного запуску проєкт "Чисте небо" на Київщині вже довів свою ефективність - перехоплено майже 550 ворожих БпЛА", - написав він і додав, що також відбувається робота із залучення позабюджетних коштів.

Він також зазначив, що робота відбувається в тісній координації з Генеральним штабом Збройних сил України, Повітряними силами та Силами оборони для досягнення максимальної синергії з системою протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що вчора армія рф атакувала Київ, внаслідок чого загинули двоє людей, а більше 20 отримали поранення.