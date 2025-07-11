Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Київ запускає систему перехоплення ворожих дронів

11 липня 2025, 11:04
Київ запускає систему перехоплення ворожих дронів
Фото: Київська міська рада
На це буде виділено 260 мільйонів гривень.

Президент України Володимир Зеленський наказав запустити повноцінну систему перехоплення ворожих БпЛА, що летять на Київ. 

Про це в Telegram-каналі повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. 

"На реалізацію ініціативи буде виділено 260 мільйонів гривень. Ці кошти підуть не просто на закупівлю техніки, а на створення ефективної системи реагування", - йдеться в дописі. 

Він додав, що столиця залучає більше коштів для реалізації масштабного проєкту "Чисте небо", який передбачає захист повітряного простору за допомогою вітчизняних дронів-перехоплювачів. 

Мова йде про розгортання центру підготовки операторів - це спеціалізована структура, де проходитимуть навчання фахівці з управління дронами-перехоплювачами; формування додаткових мобільних підрозділів, які нестимуть чергування у Києві та на підступах до міста.

"За кілька місяців пілотного запуску проєкт "Чисте небо" на Київщині вже довів свою ефективність - перехоплено майже 550 ворожих БпЛА", - написав він і додав, що також відбувається робота із залучення позабюджетних коштів.

Він також зазначив, що робота відбувається в тісній координації з Генеральним штабом Збройних сил України, Повітряними силами та Силами оборони для досягнення максимальної синергії з системою протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що вчора армія рф атакувала Київ, внаслідок чого загинули двоє людей, а більше 20 отримали поранення.

 
Київвійна

Останні матеріали

Сі переймає
Політика
Сі переймає "доктрину путіна". Допомога Україні поставить хрест на зазіханнях обох – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 липня 2025, 11:28
Україна не потребує відновлення. Вона потребує порятунку – Марк Чемпіон
Політика
Україна не потребує відновлення. Вона потребує порятунку – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 11 липня 2025, 08:08
Курдський гамбіт Ердогана. Чи виправдає себе його ставка на курдів? – Politico
Політика
Курдський гамбіт Ердогана. Чи виправдає себе його ставка на курдів? – Politico
Переклад iPress – 10 липня 2025, 14:40
Епоха тигра, а не страуса. Як має реагувати Європа на російську загрозу – Стівен Бланк
Політика
Епоха тигра, а не страуса. Як має реагувати Європа на російську загрозу – Стівен Бланк
Переклад iPress – 10 липня 2025, 11:27
Бачення європейської безпеки починається в Україні. Європейська візія перемоги – Джек Вотлінг
Політика
Бачення європейської безпеки починається в Україні. Європейська візія перемоги – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 10 липня 2025, 07:56
Приглушений червоний відблиск ракет. Україна погано захищена, але ще гірше – неготовність Європи – Едвард Лукас
Технології
Приглушений червоний відблиск ракет. Україна погано захищена, але ще гірше – неготовність Європи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 09 липня 2025, 14:56
Архіпелаг ГУЛАГ Трампа. Трудова експлуатація у концтаборах не може стати нормою – Тімоті Снайдер
Політика
Архіпелаг ГУЛАГ Трампа. Трудова експлуатація у концтаборах не може стати нормою – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 липня 2025, 11:27
Новинки в озброєнні. Масштабування виробництва дронів та кулі для протидії БПЛА – Дональд Гілл
Новинки в озброєнні. Масштабування виробництва дронів та кулі для протидії БПЛА – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 липня 2025, 08:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється