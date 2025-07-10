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Армія рф атакувала Київ: 2 загиблих і 16 постраждалих

10 липня 2025, 08:28
Армія рф атакувала Київ: 2 загиблих і 16 постраждалих
Фото з відкритих джерел
Вона атакувала дронами та різними видами ракет.

В ніч на четвер росія масовано вдарила по столиці України БпЛА та балістикою внаслідок чого виникли пожежі, а також є постраждалі і загиблі.

Про це повідомив керівник КМВА Тимур Ткаченко.

"Загроза застосування ворогом балістичного озброєння", - йдеться у пості. 

Також вночі Повітряні сили писали про "швидкісні цілі" на столицю після цього мешканці столиці повідомили про потужні вибухи.

Пізніше з’ясувалось про влучання ворожих безпілотників і їх падіння в районах столиці.

В КМВА додали, що через масовану атаку постраждали троє людей.

"Станом на 3:20 фіксуємо наслідки атаки в шести районах Києва. Горять житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди. На жаль, маємо трьох постраждалих чоловіків з осколковими пораненнями. Ворожа атака триває. Сили оборони працюють по ворожих цілях", - написав Ткаченко. 

Пізніше він інформував про двох загиблих внаслідок атаки на Київ.

Нагадаємо, що вчора росія завдала рекордної повітряної атаки по Україні: головною ціллю став Луцьк.

 

Київвійна

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