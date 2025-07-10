Армія рф атакувала Київ: 2 загиблих і 16 постраждалих
В ніч на четвер росія масовано вдарила по столиці України БпЛА та балістикою внаслідок чого виникли пожежі, а також є постраждалі і загиблі.
Про це повідомив керівник КМВА Тимур Ткаченко.
"Загроза застосування ворогом балістичного озброєння", - йдеться у пості.
Також вночі Повітряні сили писали про "швидкісні цілі" на столицю після цього мешканці столиці повідомили про потужні вибухи.
Пізніше з’ясувалось про влучання ворожих безпілотників і їх падіння в районах столиці.
В КМВА додали, що через масовану атаку постраждали троє людей.
"Станом на 3:20 фіксуємо наслідки атаки в шести районах Києва. Горять житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди. На жаль, маємо трьох постраждалих чоловіків з осколковими пораненнями. Ворожа атака триває. Сили оборони працюють по ворожих цілях", - написав Ткаченко.
Пізніше він інформував про двох загиблих внаслідок атаки на Київ.
Нагадаємо, що вчора росія завдала рекордної повітряної атаки по Україні: головною ціллю став Луцьк.