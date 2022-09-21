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міністр оборони рф назвав мету мобілізації

міністр оборони рф назвав мету мобілізації
міністр оборони рф назвав мету мобілізації Сергій Шойгу. Фото: Олексій Нікольський / РІА Новини

Так вважає міністр оборони рф сергій шойгу.

"У росії великий мобілізаційний ресурс. Під час часткової мобілізації призвуть 300 тисяч резервістів загалом", - підкреслив він.

Водночас шойгу заявив, що Україна уже втратила "половину армії". В той час як "росія втратила всього 5937 людей".

Раніше повідомлялось, що ЗСУ ліквідували понад 55 тисяч російських окупантів.

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21 09 2022 10:05
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