НОВИНИЗбройні сили України ліквідували ще 300 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 55 110 військовослужбовців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЗСУ ліквідували понад 55 тисяч російських окупантів
Фото: Генштабу ЗСУ
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 21 вересня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 55110 (+300) осіб ліквідовано;
- танків - 2227 (+11);
- бойових броньованих машин - 4748 (+24);
- артилерійських систем - 1340 (+17);
- РСЗВ - 318 (+0);
- кошти ППО - 168 (+0);
- літаків - 253 (+1);
- вертольотів - 217 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 932 (+7);
- крилаті ракети - 239 (+0);
- кораблі/катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3610 (+23);
- спеціальної техніки - 125 (+0).
Раніше повідомлялось, що президент рф оголосив часткову мобілізацію.
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21 09 2022 09:49 МЕДІА
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