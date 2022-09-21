ЗСУ ліквідували понад 55 тисяч російських окупантів

Збройні сили України ліквідували ще 300 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 55 110 військовослужбовців.

Фото: Генштабу ЗСУ

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook. Найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Донецькому напрямку. Загальні бойові втрати Росії на 21 вересня орієнтовно склали: особового складу - близько 55110 (+300) осіб ліквідовано;

танків - 2227 (+11);

бойових броньованих машин - 4748 (+24);

артилерійських систем - 1340 (+17);

РСЗВ - 318 (+0);

кошти ППО - 168 (+0);

літаків - 253 (+1);

вертольотів - 217 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 932 (+7);

крилаті ракети - 239 (+0);

кораблі/катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3610 (+23);

спеціальної техніки - 125 (+0). Раніше повідомлялось, що президент рф оголосив часткову мобілізацію.

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