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президент рф оголосив часткову мобілізацію
Джерело: volyn.com.ua
президент росії володимир путін оголосив про проведення часткової мобілізації в рф.
Про це він сказав у відеозверненні у середу, 21 вересня.
"Призову на військову службу підлягатимуть лише громадяни, які зараз перебувають у запасі і насамперед ті, хто проходив службу в лавах ЗС, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід", - виправдався путін.
Нагадаємо, вчора окупаційна влада заявила, що "референдуми" про входження до складу рф відбудуться на окупованих територіях України з 23 по 27 вересня.
В Офісі президента вважають, що росія поспішає з проведенням "референдумів", оскільки побоюється поразки у війні з Україною.
Раніше німецький канцлер Шольц заявив, що путін повинен визнати поразку у війні.
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21 09 2022 09:19 МЕДІА
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