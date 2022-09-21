президент рф оголосив часткову мобілізацію

президент росії володимир путін оголосив про проведення часткової мобілізації в рф.

президент росії володимир путін оголосив про проведення часткової мобілізації в рф.

Про це він сказав у відеозверненні у середу, 21 вересня.

"Призову на військову службу підлягатимуть лише громадяни, які зараз перебувають у запасі і насамперед ті, хто проходив службу в лавах ЗС, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід", - виправдався путін.

Нагадаємо, вчора окупаційна влада заявила, що "референдуми" про входження до складу рф відбудуться на окупованих територіях України з 23 по 27 вересня.

В Офісі президента вважають, що росія поспішає з проведенням "референдумів", оскільки побоюється поразки у війні з Україною.

Раніше німецький канцлер Шольц заявив, що путін повинен визнати поразку у війні.