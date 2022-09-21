путін повинен визнати, що він не може виграти війну – Шольц

Президент росії володимир путін відмовиться від своїх «імперських амбіцій», які ризикують знищити Україну, лише якщо він визнає, що не може виграти війну.

Про це у вівторок, 20 вересня, з трибуни Генасамблеї ООН заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє агентство Reuters.

"Ось чому ми не погодимося на будь-який мир, який диктує росія, і тому Україна повинна бути здатною відбити напад росії", – сказав Олаф Шольц.

Повернення імперіалізму з війною путіна проти України, на думку німецького канцлера, стало катастрофою не лише для Європи, але й для глобального світу, заснованого на правилах мирного порядку. Він закликав ООН захистити світ від тих, хто віддає перевагу порядку, де «сильні керують слабкими».

"Чи ми безпорадно спостерігаємо, як деякі хочуть катапультувати нас назад у світовий порядок, де війна є звичайним засобом політики, незалежні країни повинні приєднатися до своїх сильніших сусідів або колоніальних господарів, а добробут і права людини є привілеєм для небагатьох щасливчиків? – запитав Шольц, одразу ж відповівши. – Чи нам вдасться разом забезпечити, щоб багатополярний світ 21-го століття залишався багатостороннім? Моя відповідь, як німця та європейця, така: ми повинні цим керувати".

Раніше повідомлялось, що Макрон запропонував реформувати Радбез ООН і обмежити право вето.