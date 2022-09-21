Макрон запропонував реформувати Радбез ООН і обмежити право вето
Про це повідомляє Укрінформ.
Відповідну заяву французький лідер зробив під час 77 сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
"Мені хотілося б, щоб ми нарешті зайнялися реформою Ради безпеки, аби вона була більш представницькою, аби працювали нові постійні члени. І щоб вона справді могла грати свою роль, обмежуючи використання права вето у разі масових злочинів", - зазначив Макрон.
За його словами, мовиться не про вибір між Сходом і Заходом. Усі, хто з повагою ставиться до статусу ООН та спільних цінностей, мають бути відповідальними.
Країни, які обрали нейтральну позицію щодо війни в Україні роблять "історичну помилку".
Президент Франції наголосив, що вони "стають спільниками сучасного імперіалізму та цинізму". Адже боротьба українців - це боротьба в ім'я миру та захисту територіальної цілісності кожної держави.
"росія намагається утвердити подвійні стандарти, але війна в Україні не має бути конфліктом, до якого хтось залишиться байдужим. Кожна країна повинна зіграти свою роль, аби зупинити російську агресію", - підкреслив політик.
Макрон додав, що не може бути світового порядку та сталого миру, якщо в основу не покладено принципи поваги до суверенітету і народів.
"Наші цінності універсальні, саме тому вони ніколи не повинні стояти на службі сили, яка порушує ці принципи. Останніми роками ми дуже ліберально чинимо з цими цінностями, і це помилка", - підсумував французький лідер.
Раніше повідомлялось, що генсек НАТО засудив наміри росії провести псевдореферендуми на окупованих територіях України.
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