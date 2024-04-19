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ПОЛІТИКА

Армія оборони Ізраїлю завдала повітряного удару по території Ірану

19 квітня 2024, 09:20
Армія оборони Ізраїлю завдала повітряного удару по території Ірану
Фото: DW
Атаку підтвердили американські чиновники.

У п’ятницю вранці, 19 квітня, і центральній частині Ірану пролунали вибухи, було призупинено польоти над кількома містами, включаючи місто Ісфахан, а іранські державні ЗМІ підтвердили, що протиповітряна оборона працювала і Ісфахані та поблизу Тебріза.

Як зазначає The Guardian, чиновники США підтвердили, що Ізраїль вранці провів військову операцію проти Ірану, але не повідомили деталей.  Вони сказали, що Ізраїль попередив адміністрацію президента США Джо Байдена в четвер, що удар відбудеться протягом наступних 24-48 годин.

Як повідомляє CNN, ізраїльтяни запевнили, що ядерні об'єкти Ірану не будуть ціллю атаки. При цьому в Ісфахані знаходяться об’єкти, пов’язані з ядерною програмою Ірану, включно з підземним об’єктом збагачення в Натанзі.

Також в Ісфахані розташована велика авіабаза іранської армії, де базуються придбані Іраном ще в 1979 році F-14 Tomcat американського виробництва.

Іранські державні ЗМІ відзвітували про збиття всіх цілей над провінцією та відсутність будь-яких уражень. Водночас внутрішні польоти були скасовані на території країни.

Ізраїльський канал новин N12 також повідомив, що Ізраїль завдав ударів по цілях в Іраку та Сирії, і в обох цих країнах пролунали вибухи.

Удар Ізраїлю є помстою за авіаатаку Ірану в ніч на 15 квітня, коли близько 300 ракет і безпілотників націлились на Ізраїль. Іран позиціонував атаку як відплату за удар Ізраїлю по будівлі іранського консульства в Дамаску 1 квітня.

ІзраїльвійнаІранатака

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