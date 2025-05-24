Армія рф атакувала Україну 14 балістичними ракетами і 250 дронами

Під атаку попали Київщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Донеччина і Запоріжжя.

В ніч на 24 травня росіяни запустили по Україні 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 і 250 ударних безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили.

Було збито 6 балістичних ракет та 128 безпілотників, ще 117 БпЛА "локаційно втрачені" та подавленими РЕБ.

Головиним напрямком атаки була столиця, проте ракети атакували Дніпропетровщину, Одещину і Запорізьку область.

Через нічну атаку постраждали Київщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Донеччина і Запоріжжя.

Відомо, що в Києві внаслідок атаки дронів та балістики кількість постраждалих - 15.