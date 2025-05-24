Армія рф атакувала Україну 14 балістичними ракетами і 250 дронами
В ніч на 24 травня росіяни запустили по Україні 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 і 250 ударних безпілотників.
Про це повідомили Повітряні сили.
Було збито 6 балістичних ракет та 128 безпілотників, ще 117 БпЛА "локаційно втрачені" та подавленими РЕБ.
Головиним напрямком атаки була столиця, проте ракети атакували Дніпропетровщину, Одещину і Запорізьку область.
Через нічну атаку постраждали Київщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Донеччина і Запоріжжя.