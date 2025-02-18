Армія рф для виготовлення ракет Х-69 використовує білоруські компоненти
росія почала використовувати у виготовленні ракет Х-69 компоненти, які зроблені в білорусі.
Про це написав глава Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram-каналі.
"росіяни для ударів по Україні почали використовувати крилаті ракети повітряного базування Х-69, призначені для літаків тактичної авіації "ВКС РФ", рік тому", - йдеться в дописі.
Крилаті ракети Х-69 мають дозвукову швидкість польоту, масу БЧ в 310 кг і дальність польоту до 290 км.
Ці ракети "універсальні" щодо носіїв і може застосовуватись не тільки із Су-57, але й також з літаків МіГ-29К та МіГ-35, Су-34 та Су-35.
Раніше стало відомо, що США пропонує білорусі договір, який може зменшити вплив росії.