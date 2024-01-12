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Армія рф не може протистояти українським FPV-дронам на Херсонщині – розвідка Британії

12 січня 2024, 12:32
Армія рф не може протистояти українським FPV-дронам на Херсонщині – розвідка Британії
Фото: www.ekathimerini.com
росіянам не вистачає засобів РЕБ на лівому березі Дніпра.

Про це Міністерство оборони Британії написано в зведенні розвідки і опублікувало в соцмережі X (Twitter).

Через нестачу засобів РЕБ російські війська на лівобережжі Херсонщини не можуть протистояти українським FPV-дронам.

"Українські захисники, які діють на лівому березі річки Дніпро, застосовують FPV-дрони, оснащені боєприпасами для ударів по російських силах.

FPV застосовують спільно з артилерією для ураження транспортних засобів окупантів. За оцінками російського військового блогера, 90% російської військової техніки у секторі Кринки було знищено", - йдеться в дописі. 

В британському відомстві додали, що нездатність росії протистояти FPV-дронам, ймовірно, пов'язана з нестачею російських засобів радіоелектронної боротьби в цьому районі. 

Раніше британська розвідка повідомила, що в росії відновлюють радянський підрозділ "Смерш".

 

ЗСУХерсонщинаРозвідка БританіїFPV-дрон

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