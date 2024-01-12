Армія рф не може протистояти українським FPV-дронам на Херсонщині – розвідка Британії

росіянам не вистачає засобів РЕБ на лівому березі Дніпра.

Про це Міністерство оборони Британії написано в зведенні розвідки і опублікувало в соцмережі X (Twitter).

Через нестачу засобів РЕБ російські війська на лівобережжі Херсонщини не можуть протистояти українським FPV-дронам.

"Українські захисники, які діють на лівому березі річки Дніпро, застосовують FPV-дрони, оснащені боєприпасами для ударів по російських силах.

FPV застосовують спільно з артилерією для ураження транспортних засобів окупантів. За оцінками російського військового блогера, 90% російської військової техніки у секторі Кринки було знищено", - йдеться в дописі.

В британському відомстві додали, що нездатність росії протистояти FPV-дронам, ймовірно, пов'язана з нестачею російських засобів радіоелектронної боротьби в цьому районі.

Раніше британська розвідка повідомила, що в росії відновлюють радянський підрозділ "Смерш".