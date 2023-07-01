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Армія рф не може витіснити захисників з-під Антонівського мосту – ISW

01 липня 2023, 10:28
Армія рф не може витіснити захисників з-під Антонівського мосту – ISW
росіяни не змогли витіснити захисників, кількість яких порядка 70 осіб, з укріплених позицій під східним прольотом Антонівського мосту.

Про це пише ISW

"Мілблогери скаржаться, що російське військове командування сліпо наказало російським військам відвоювати територію під прольотом Антонівського мосту на східному березі, що призвело до значних втрат серед російського особового складу і бронетехніки через обстріли з боку української артилерії і дистанційно встановлені міни", - йдеться в звіті. 

Окупанти вчора завдали удару балістичними ракетами "Іскандер" по східному прольоту Антонівського мосту, проте масштаби пошкоджень невідомі.

В результаті удару було пошкоджено достатню частину прольоту мосту, щоб українські війська не могли використовувати його як прикриття, тоді як інші скаржилися, що в результаті удару міст було пошкоджено лише частково і що російська піхота відновила спроби зачистки українських позицій в інших місцях в цьому районі, пишуть військові блогери. 

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські війська консервують ракети "Іскандер" через їхню нестачу, підкресливши дивність того, що російські війська застосували одну з них проти підрозділу легкої піхоти чисельністю 70 осіб на підступах до вже зруйнованого мосту.

російські війська використовували термобаричні артилерійські системи ТОС-1А, дефіцитний актив на рівні військового округу, для нанесення удару по українських позиціях під мостом після удару "Іскандерів", додали блогери. 

Один з блогерів сказав, що російський 8-й артилерійський полк не має достатньо боєприпасів для нанесення ударів по українських позиціях.

Вчора ж путін присвоїв 8-му артилерійському полку почесне звання "гвардійського", хоча це не допоможе полку витіснити ЗСУ.

Раніше ISW повідомило, що Прігожин ще торгується з кремлем щодо деталей угоди.
ISWАнтонівський містЗСУ

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