Прігожин ще торгується з кремлем щодо деталей угоди – ISW

Після заколоту "Вагнера" сторони досі ведуть переговори щодо угоди, запропонованої самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це йдеться в звіті ISW.

Продовження повідомлень про угоду за посередництва Лукашенка щодо припинення збройного заколоту групи "Вагнера" свідчить про те, що сторони, можливо, все ще ведуть переговори щодо конкретизації деталей угоди, йдеться в звіті.

Джерела в рф далі спекулювютьна деталях цієї угоди.

Експерти інституту вважають, що поширені спекуляції навколо позицій "Вагнера" в Білорусі свідчать про те, що певні аспекти угоди все ще опрацьовуються.

Також російські джерела припускають, що бунт "Вагнера" вже має потужний вплив на російську командну структуру.

Джерела, які публікують ці припущення, в основному були точними в попередніх повідомленнях про зміни в російському командуванні.

ISW не може підтвердити жодного з цих припущень про зміну командування, але очевидно, що збройний заколот продовжує мати значні наслідки на інформаційний простір.

"Якщо російська влада таки заарештувала Суровікіна, то Кремль, ймовірно, використає його і поплічників як цапа-відбувайла, щоб публічно пояснити, чому російські військові та органи внутрішньої безпеки погано відреагували на заколот, і щоб виправдати потенційну зміну російського військового керівництва", вважають в ISW.

В інституті і раніше повідомляли про помітні зв'язки Суровікіна з ПВК "Вагнера", саме тому генерал є головним кандидатом на роль цапа-відбувайла, незалежно від фактичного рівня підтримки, яку він надав заколоту.

Аналітики припускають, що Кремль може спробувати заспокоїти зневагу до керівників МО, знизивши роль Герасимова в операціях в Україні, хоча він, швидше за все, збереже, принаймні номінально, посаду.

Кремль, можливо, обрав Теплінського як фактичного командувача військових дій, оскільки він, за повідомленнями, користується широкою популярністю серед росіян, зокрема й ультранаціоналістичної спільноти, написали аналітики ISW.