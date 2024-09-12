Армія рф почала контратаки в Курській області, але їх масштаби незрозумілі – ISW

Угруповання російських військ у Курській області складається з призовників, нерегулярних російських військ і більш дрібних частин.

Цього тижня росія почала проводити контратаки у Курській області, але їх масштаб і потенційні перспективи поки що незрозумілі.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Згідно з наявними візуальними доказами, російські війська, які контратакують у Курській області, діють підрозділами розміром з роту і можуть використовувати частини більш досвідчених у бою підрозділів для проведення контратак", - йдеться в звіті.

В інституті зазначають, що станом на зараз ситуація в регіоні залишається нестабільною, тому рано робити висновки про нові контратаки рф.

Разом з тим, геолокаційні кадри від 11 вересня показують, що росіяни відвоювали позиції на схід від Журавлів. Інші кадри від 10 числа свідчать, що підрозділи 51-го повітряно-десантного полку просунулися на північ і північний схід від Снагоста під час механізованого наступу чисельністю до роти.

російські військові блогери пишуть, що армія рф розпочала механізовану контратаку з півночі біля Коренево і що вони швидко просунулися до Снагоста.

Декілька російських джерел стверджували, що війська рф повністю захопили Снагост, але ISW не спостерігав візуального підтвердження цих заяв.

Також джерела рф стверджували, що підрозділи 51-го полку ВДВ та 155-ї бригади морської піхоти просунулися в районі Снагоста і захопили: Червоножовтневе, Комарівку, Вишнівку, Апанасівку, 10-го Жовтня, Обухівку, Бяхово, Внезапне та Гордїївку.

Проте ISW не написав, чи є цьому підтвердження або спростування.

При цьому хоч війська рф і можуть покладатися на відносно боєздатні підрозділи для штурму, але поки що не зрозуміло, наскільки ефективними будуть ці штурмові операції. Ці підрозділи були деградовані та відновлені багато разів, наприклад, як та сама 155-а бригада морської піхоти.

Також незрозуміло, чи достатньо у росіян військ, необхідних для витіснення ЗСУ з Курської області або захисту від нових контратак української армії.

Аналітики піднімають це питання, оскільки командування рф, зважаючи на все, розгорнуло в Курській області не цілі формування, а лише частини підрозділів.

Також незрозуміло, чи оцінює уряд рф, що поточне угруповання російських військ у Курській області, яке здебільшого складається з призовників, нерегулярних російських військ і більш дрібних частин регулярних і елітних російських підрозділів - зможе успішно витіснити українські війська з регіону.

Крім того, рф може планувати перекидання додаткових, більш боєздатних російських підрозділів з України, але незрозуміло, коли російська влада зможе провести таку передислокацію.