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Армія рф почала прицільно бити по супермаркетах Харкова – BILD

11 листопада 2024, 16:12
Армія рф почала прицільно бити по супермаркетах Харкова – BILD
Харків. / Фото: Facebook/Володимир Зеленський
Загалом за останні два місяці внаслідок обстрілів пошкоджено 4500 будинків.

Російські військові почали націлювати свої атаки на харківьські супермаркети, аби ще більше ускладнити життя містянам.

Про це пише кореспондент BILD Бйорн Штріцель, який побував у місті. 

Від початку війни російські війська прицільно атакували ТЕЦ, аби позбавити українців світла і тепла взимку, але тепер змістили акценти.

"Тепер росіяни ціляться в супермаркети, щоб зробити життя якомога нестерпнішим для майже 1 млн мешканців, які залишаються в Харкові, зокрема 200 000 вимушених переселенців", - пише журналіст.

Також з з настанням холодів особливо гострою стає проблема розбитих вікон у будинках після ударів рф.

Заступник голови компанії "ХарківСпецБуд" Максим Песін каже, що нещодавно одним ракетним ударом було вибито майже 800 вікон. Він додав, що всі розбиті вікна намагаються відремонтувати протягом доби, "інакше тисячам людей довелося б тікати з будинків після цієї атаки".

За даними харківської мерії, тільки за останні два місяці внаслідок обстрілу ракетами і плануючими бомбами, пошкоджено загалом 4500 будинків.

 
Харківвійна в Україні

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