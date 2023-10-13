Матеріали:
Теми:

Армія рф продовжує наступ під Авдіївкою і зазнає великих втрат – ISW

13 жовтня 2023, 10:46
Армія рф продовжує наступ під Авдіївкою і зазнає великих втрат – ISW
російські сили, ймовірно, цього тижня почали масштабний наступ неподалік Авдіївки Донецької області, тому ISW переглядає попередню оцінку, що ці атаки являють собою обмежену спробу зупинити українські сили.

Про це заявили в ISW.

"Станом на вчора російські війська не домоглися великих проривів біля Авдіївки і навряд чи зможуть негайно відрізати українські сили в місті", - пишуть аналітики інституту. 

Кадри з геолокацією показують, що російські війська, ймовірно, втратили бронетехніку в кількості щонайменше батальйонної тактичної групи у наступальних операціях біля Авдіївки.

російські воєнкори перебільшують ступінь російських успіхів на Авдіївському фронті і продовжуватиме це робити, незважаючи на військові невдачі або повільні темпи просування.

ЗСУ продовжили контрнаступальні операції під Бахмутом і на заході Запорізької області і вчора просунулися на обох ділянках фронту.

В ніч з середи на четвер армія рф завдала серію ударів безпілотників по території України, націлюючись на портову інфраструктуру на півдні України і критично важливу інфраструктуру в Харківській області.

Війська росії вели наступальні операції під Куп'янськом, на лінії Сватове-Кремінна, під Бахмутом, під Авдіївкою, навколо міста Донецька, у прикордонному районі Донецько-Запорізької області, на заході Запорізької області та на окремих ділянках просунулися вперед.

Нагадаємо, що раніше ISW заявлили, що окупанти намагаються відтягнути сили оборони від Роботиного.

 

ЗСУармія рфконтрнаступISW

Останні матеріали

У росіян є підстави боятися. Опале листя відкриває нове вікно для наступу ЗСУ – Ян Каллберг
Cуспільство
У росіян є підстави боятися. Опале листя відкриває нове вікно для наступу ЗСУ – Ян Каллберг
Переклад iPress – 13 жовтня 2023, 12:37
Як на війні контролювати стрес. Програма стійкості допомагає підготувати українських військових до психологічних викликів війни – Мік Раян
Cуспільство
Як на війні контролювати стрес. Програма стійкості допомагає підготувати українських військових до психологічних викликів війни – Мік Раян
Переклад iPress – 13 жовтня 2023, 09:38
Хамас розколов одностайність кремлівських пропагандонів. У коментарях на ТВ панують розгубленість і протиріччя – Джулія Девіс
Cуспільство
Хамас розколов одностайність кремлівських пропагандонів. У коментарях на ТВ панують розгубленість і протиріччя – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 жовтня 2023, 16:35
Контрнаступ без змін, бо не вистачає озброєнь. У Брюсселі трохи змінилася тональність щодо допомоги Україні – Том Купер
Політика
Контрнаступ без змін, бо не вистачає озброєнь. У Брюсселі трохи змінилася тональність щодо допомоги Україні – Том Купер
Переклад iPress – 12 жовтня 2023, 10:55
Тривожний дзвінок і для Америки: протистояння великих держав розпочалося. За 2-3 роки до великої війни – Ендрю Міхта
Політика
Тривожний дзвінок і для Америки: протистояння великих держав розпочалося. За 2-3 роки до великої війни – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 11 жовтня 2023, 23:16
Пошкоджено газопровід між Фінляндією та Естонією. росія розпочала приховану війну проти інфраструктури для хаосу в ЄС та НАТО?
Політика
Пошкоджено газопровід між Фінляндією та Естонією. росія розпочала приховану війну проти інфраструктури для хаосу в ЄС та НАТО?
Переклад iPress – 11 жовтня 2023, 15:18
Подарунок Хамаса владіміру путіну. Але монстра Франкенштейна створює Іран – Politico
Політика
Подарунок Хамаса владіміру путіну. Але монстра Франкенштейна створює Іран – Politico
Переклад iPress – 11 жовтня 2023, 12:50
Несподіванка у майбутній війні неминуча. Але слід вчитися її враховувати – Мік Раян
Політика
Несподіванка у майбутній війні неминуча. Але слід вчитися її враховувати – Мік Раян
Переклад iPress – 10 жовтня 2023, 23:10
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється