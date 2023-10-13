Армія рф продовжує наступ під Авдіївкою і зазнає великих втрат – ISW

російські сили, ймовірно, цього тижня почали масштабний наступ неподалік Авдіївки Донецької області, тому ISW переглядає попередню оцінку, що ці атаки являють собою обмежену спробу зупинити українські сили.

Про це заявили в ISW.

"Станом на вчора російські війська не домоглися великих проривів біля Авдіївки і навряд чи зможуть негайно відрізати українські сили в місті", - пишуть аналітики інституту.

Кадри з геолокацією показують, що російські війська, ймовірно, втратили бронетехніку в кількості щонайменше батальйонної тактичної групи у наступальних операціях біля Авдіївки.

російські воєнкори перебільшують ступінь російських успіхів на Авдіївському фронті і продовжуватиме це робити, незважаючи на військові невдачі або повільні темпи просування.

ЗСУ продовжили контрнаступальні операції під Бахмутом і на заході Запорізької області і вчора просунулися на обох ділянках фронту.

В ніч з середи на четвер армія рф завдала серію ударів безпілотників по території України, націлюючись на портову інфраструктуру на півдні України і критично важливу інфраструктуру в Харківській області.

Війська росії вели наступальні операції під Куп'янськом, на лінії Сватове-Кремінна, під Бахмутом, під Авдіївкою, навколо міста Донецька, у прикордонному районі Донецько-Запорізької області, на заході Запорізької області та на окремих ділянках просунулися вперед.

Нагадаємо, що раніше ISW заявлили, що окупанти намагаються відтягнути сили оборони від Роботиного.