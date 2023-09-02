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Армія рф створює собі ризики через вісь навколо Куп’янська – Британська розвідка

02 вересня 2023, 15:13
Армія рф створює собі ризики через вісь навколо Куп’янська – Британська розвідка
Збройні сили України продовжують наступальні дії на Оріхівському і Куп'янському напрямках.

Британське МО написало про це в X (Twitter), посилаючись на дані розвідки.

"російська армія, яка складається з підрозділів 58-ї загальновійськової армії і повітряно-десантних військ, прагне зупинити український контрнаступ на північному напрямку навколо Куп’янська", - йдеться в допист.

Англійські військові додали, що ворог, ймовірно, прагне послабити наступальні дії України, змусивши українську армію розділити сили між Оріховим і Куп’янськом.

"З огляду на те, що росія має скромні здобутки поблизу Куп’янська з початку українського контрнаступу у червні, вона, швидше за все, прагне скористатися цим, продовжуючи постачати ресурси на цю вісь. Проте росія ризикує розділити свої сили, намагаючись запобігти українському прориву", – заявляють аналітики Міноборони Британії.

Вчора розвідка Естонії заявила, що ЗСУ прорвали найскладнішу лінію оборони рф, бо виснажили росіян.
ЗСУбританська розвідкаармія рф

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