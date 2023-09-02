Армія рф створює собі ризики через вісь навколо Куп’янська – Британська розвідка
Британське МО написало про це в X (Twitter), посилаючись на дані розвідки.
"російська армія, яка складається з підрозділів 58-ї загальновійськової армії і повітряно-десантних військ, прагне зупинити український контрнаступ на північному напрямку навколо Куп’янська", - йдеться в допист.
Англійські військові додали, що ворог, ймовірно, прагне послабити наступальні дії України, змусивши українську армію розділити сили між Оріховим і Куп’янськом.
"З огляду на те, що росія має скромні здобутки поблизу Куп’янська з початку українського контрнаступу у червні, вона, швидше за все, прагне скористатися цим, продовжуючи постачати ресурси на цю вісь. Проте росія ризикує розділити свої сили, намагаючись запобігти українському прориву", – заявляють аналітики Міноборони Британії.Вчора розвідка Естонії заявила, що ЗСУ прорвали найскладнішу лінію оборони рф, бо виснажили росіян.