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ПОЛІТИКА

ЗСУ прорвали найскладнішу лінію оборони рф, бо виснажили росіян – розвідка Естонії

01 вересня 2023, 16:19
ЗСУ прорвали найскладнішу лінію оборони рф, бо виснажили росіян – розвідка Естонії
Генеральний штаб ЗСУ
Але там переконані, що захисникам буде дуже складно здобути оперативний успіх у вигляді перерізання сухопутного коридору до Криму.

Найважливіші фронтові зміни в Україні зараз відбуваються біля Роботиного у Запорізькій області, південніше якого росіяни ледве утримують свої позиції, аналізують ситуацію у розвідувальному центрі Сил оборони Естонії. Там вважають, що захисники змогли прорвати оборону ворога в цьому районі саме завдяки тому, що достатньою мірою виснажили російські сили.

Про це повідомляє ERR.

Як наслідок, зараз бойові дії розгортаються в районах сіл Новопрокопівка і Вербове. Позиції там окупанти ледве утримують. Тож для стабілізації ситуації російська сторона вирішила перекинути на цю ділянку частини 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії з-під Лиману та штурмову бригаду з бахмутського напрямку Донецької області. 

"Ці обставини свідчать про відсутність у росіян оперативних резервів", - вважають в естонській розвідці. 

Попри тактичний успіх, в Естонії вважають, що ЗСУ буде складно здобути успіх на оперативному рівні. Йдеться про перерізання сухопутного коридору до Криму. 

ЗСУокупантирозвідка Естонії

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