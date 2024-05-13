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окупанти за три дні взяли мінімум 10 селищ України – аналітик Bild

13 травня 2024, 15:57
окупанти за три дні взяли мінімум 10 селищ України – аналітик Bild
Фото: з вільного доступу
Юліан Рьопке продемонстрував свої карти і показав рух російської армії на Харківщині.

Аналітик Bild показав рух армії росії на Харківщини на карті, промаркувавши зону поселень, які встиг окупувати ворог за останні три дні.

Про це він написав у Х (Twitter).

Як стверджує Юліан Рьопке, його карти базуються на декількох геолокаціях та останніх офіційних і неофіційних повідомленнях щодо просувань росії у Харківській області.  

Аналітик Bild заявив, що армія рф розпочала атаку у двох місцях з півночі: 

"російські сили атакували Харківську область у двох місцях з півночі, захопивши щонайменше десять сіл за три дні", зазначив аналітик.

Зазначимо, вночі 13 травня проект DeepState стверджував, що за добу армія рф окупувала ще три селища в Харківській області. Йшлося про Мороховець, Олійникове та Зелене. Як відомо, росія розпочала наземний штурм на кордоні Харківщини 10 травня. 

Харківська областьокупантивійна в Україніросія окупанти

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