окупанти за три дні взяли мінімум 10 селищ України – аналітик Bild
Аналітик Bild показав рух армії росії на Харківщини на карті, промаркувавши зону поселень, які встиг окупувати ворог за останні три дні.
Про це він написав у Х (Twitter).
Як стверджує Юліан Рьопке, його карти базуються на декількох геолокаціях та останніх офіційних і неофіційних повідомленнях щодо просувань росії у Харківській області.
Аналітик Bild заявив, що армія рф розпочала атаку у двох місцях з півночі:
"російські сили атакували Харківську область у двох місцях з півночі, захопивши щонайменше десять сіл за три дні", зазначив аналітик.
Зазначимо, вночі 13 травня проект DeepState стверджував, що за добу армія рф окупувала ще три селища в Харківській області. Йшлося про Мороховець, Олійникове та Зелене. Як відомо, росія розпочала наземний штурм на кордоні Харківщини 10 травня.