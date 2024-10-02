Армія рф, ймовірно, захопила Вугледар – ISW

Поки не зрозуміло, чи доб'ються росіяни швидкого просування за межами населеного пункту найближчим часом.

Російська армія, ймовірно, захопили Вугледар 1 жовтня після повідомлення про виведення ЗСУ.

Про це американський Інститут вивчення війни написав в щоденному звіті

"Геолокаційні кадри від 30 вересня та 1 жовтня показують, як війська рф встановлюють російські прапори та вільно діють у різних частинах Вугледару", - йдеться в звіті.

Російські блогери заявляли, що 1 числа росіяни захопили населений пункт.

Разрм з тим, один з українських військовослужбовців 1 жовтня повідомив, що частина українського угруповання військ провела планове виведення з Вугледару, щоб уникнути оточення.

За словами російських блогерів, українські війська почали відводити війська наприкінці 30 вересня і додали, що росіяни не повністю перекрили українські шляхи відходу для виведення військ ЗСУ, проте артилерія і безпілотники завдали невстановлених втрат українським військовослужбовцям.

Аналітики ISW пишуть, що масштаб українських втрат наразі невідомий, але широко поширені повідомлення про відступ ЗСУ свідчать про те, що чисельніший український контингент, ймовірно, уникнув російського оточення, яке призвело б до великих втрат.

Окрім інформації про захоплення Вугледару, російські джерела також стверджували, що війська рф продовжували просуватися на захід від Водяного.

Вчора, 1 жовтня, ми писали, що російська армія має успіхи біля Вугледара і намагається обійти Селидове.