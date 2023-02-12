Армія рф зазнає рекордних втрат – розвідка Британії
За останні два тижні росія, ймовірно, зазнала найбільшої кількості втрат з першого тижня повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
Так, британська розвідка посилається на статистику втрат росіян з даних Генштабу ЗСУ .
"Хоча Міністерство оборонної розвідки Британії не може перевірити українську методологію, тенденції, які ілюструють дані, ймовірно, точні", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають британці, середнє значення у даних про втрати рф за останні сім днів становило 824 загиблих на день, що вчетверо перевищує показник за червень-липень 2022 року.
"Зростання кількості втрат росіян, імовірно, пов’язане з низкою факторів, включаючи брак навченого персоналу, координації та ресурсів на фронті - прикладом цього є Вугледар і Бахмут", - вважають британські розвідники.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила 1688 танків – і це лише документально підтвержені втрати техніки