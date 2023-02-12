Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Армія рф зазнає рекордних втрат – розвідка Британії

12 лютого 2023, 13:46
Армія рф зазнає рекордних втрат – розвідка Британії
Джерело: volynnews
росія за останні тижні зазнала найбільших втрат з лютого 2022 року, повідомляє розвідка Британії.

За останні два тижні росія, ймовірно, зазнала найбільшої кількості втрат з першого тижня повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Так, британська розвідка посилається на статистику втрат росіян з даних Генштабу ЗСУ .

"Хоча Міністерство оборонної розвідки Британії не може перевірити українську методологію, тенденції, які ілюструють дані, ймовірно, точні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають британці, середнє значення у даних про втрати рф за останні сім днів становило 824 загиблих на день, що вчетверо перевищує показник за червень-липень 2022 року.

"Зростання кількості втрат росіян, імовірно, пов’язане з низкою факторів, включаючи брак навченого персоналу, координації та ресурсів на фронті - прикладом цього є Вугледар і Бахмут", - вважають британські розвідники.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила 1688 танків – і це лише документально підтвержені втрати техніки

війнарозвідкаБританіявтрати рф

Останні матеріали

Головні помилки росії. Чи здатна вона зробити висновки зі своїх невдач в Україні – Дара Массіко
Політика
Головні помилки росії. Чи здатна вона зробити висновки зі своїх невдач в Україні – Дара Массіко
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 16:42
Смертельні атаки для ідіотів по-російськи. Але НАТО відстає принаймні на рік у наданні допомоги Україні, а Маск наслідує путіна – Том Купер
Політика
Смертельні атаки для ідіотів по-російськи. Але НАТО відстає принаймні на рік у наданні допомоги Україні, а Маск наслідує путіна – Том Купер
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 15:59
Приручення ведмедя. Чому путін не застосував ядерну зброю – Джозеф Сірінсіоне
Політика
Приручення ведмедя. Чому путін не застосував ядерну зброю – Джозеф Сірінсіоне
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 12:07
Зеленський прагне зробити ЄС домом для України. Але спочатку реформи – Politico
Політика
Зеленський прагне зробити ЄС домом для України. Але спочатку реформи – Politico
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 09:03
Україна має воювати на власних умовах. Захід повинен активізуватися у першу чергу заради себе – Ендрю Міхта
Політика
Україна має воювати на власних умовах. Захід повинен активізуватися у першу чергу заради себе – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 09 лютого 2023, 14:55
На що сподівається кремль у війні проти України? російський народ готують до затяжної війни – Jamestown Foundation
На що сподівається кремль у війні проти України? російський народ готують до затяжної війни – Jamestown Foundation
Переклад iPress – 09 лютого 2023, 12:39
Мільярди доларів для грабунку. Як
Бізнес & Фінанси
Мільярди доларів для грабунку. Як "путін і його команда" прибирають до рук власність в росії – Андерс Ослунд
Переклад iPress – 09 лютого 2023, 09:34
Розвідувальна метеорологія. Навіщо китайці провокують США повітряною кулею
Політика
Розвідувальна метеорологія. Навіщо китайці провокують США повітряною кулею
Дмитро Редько – 08 лютого 2023, 18:09
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється