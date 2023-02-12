Армія рф зазнає рекордних втрат – розвідка Британії

росія за останні тижні зазнала найбільших втрат з лютого 2022 року, повідомляє розвідка Британії.

За останні два тижні росія, ймовірно, зазнала найбільшої кількості втрат з першого тижня повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Так, британська розвідка посилається на статистику втрат росіян з даних Генштабу ЗСУ .

"Хоча Міністерство оборонної розвідки Британії не може перевірити українську методологію, тенденції, які ілюструють дані, ймовірно, точні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають британці, середнє значення у даних про втрати рф за останні сім днів становило 824 загиблих на день, що вчетверо перевищує показник за червень-липень 2022 року.

"Зростання кількості втрат росіян, імовірно, пов’язане з низкою факторів, включаючи брак навченого персоналу, координації та ресурсів на фронті - прикладом цього є Вугледар і Бахмут", - вважають британські розвідники.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила 1688 танків – і це лише документально підтвержені втрати техніки